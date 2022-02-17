السفير حسين هريدي: القمة الأوروبية الأفريقية لها علاقة مباشرة بالتنمية الاقتصادية لمصر..فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الأوروبية بصفة عامة، وعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي لها أهمية خاصة، في مستقبل العلاقات الأفريقية الأوروبية.

وأضاف حسين هريدي، خلال تصريحات لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن القمة الأوروبية الأفريقية ستتناول العديد من القضايا الهامة، مشيرا إلى أنها لها علاقة مباشرة بالتنمية الاقتصادية بمصر.

وتابع حسين هريدي، أنه مقل لقاءات الرئيس السيسي بعدد من زعماء العالم، لها أهمية كبيرة، مؤكدا أن مناقشة أجندة العمل للقمة الأوروبية الأفريقية هي هامة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أنه يتم توصيل رسالة بالرؤية المصرية، للقضايا الأفريقية والقضية الليبية.