الفرصة يعرض تطبيقا لتطوير الجرار يوزع البذور والأسمدة والمبيدات لمساعدة المزارع

قالت الإعلامية لميس الحديدى، لأصحاب مشروع Smart Agriculture ، خلال برنامج الفرصة في كلمة أخيرة ، المذاع على قناة on، إن الفوز في برنامج الفرصة ليس له علاقة بالسن، ومن الممكن تكونوا أصغر ناس وتفوزوا.



من جانبه قال القائمين على مشروع Smart Agriculture: عملنا الشركة لتطوير تطبيق هدفه تطوير الجرار العادي، لمساعد آلي، يقدر يوزعلك كمية البذور والأسمدة والمبيدات اللي أرضك محتجاها، ونخطط لعملية الزراعة من البداية، وبنوفر تقارير دورية بحال الزرع، ونعرف الفلاح محتاج إيه وبنحلم أننا نحسن المحصول ونزود إنتاج أراضي مصر من 30 لـ40%.



وتابع القائمون على مشروع Smart Agriculture:لدينا 6 ملايين مالك ومستأجر للأراضي الزراعية، وهدفنا تنظيم الخدمات الزراعية بحيث تكون مترتبة على بعض وبقينا وسيط بين الشركات اللي بتقدم الخدمات الزراعية والمزارع علشان يكون فيه سهولة للمستخدم ، متابعين: شغلنا قائم على 3 مراحل بمسارات رئيسية تعتمد على الإدارة وإنتاجيه المحصول وجودته.



ونصح أعضاء لجنة التحكيم القائمين على مشروع Smart Agriculture: بضرورة الاعداد الجيد لعرض الفكرة : إحنا مش فاهمين عشان نسأل وقاطعهم ممثل لجنة الاثر المجتمعي بقيادة بنك الطعام وهو محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام قائلاً : " اشتغلوا مع حد يساعدكم في إظهار قيمة المشروع



وتابع صاحب مشروع Smart Agriculture: بندي للفلاح كمبيوتر بامكانيات معينه وانترنت وسرعة علشان يقدر يستفيد بالخدمات.و الفلاح لازم يكون عارف هو هيقدر يتعامل أزاي مع التكنولوجيا الزراعية كالتحكم عن بعد والجرار ممكن يشتغل في مساحة 2 فدان.