المخربشات الصخرية تحكي حياة إنسان ما قبل التاريخ بالوادي الجديد

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من المناطق الأثرية القديمة ومنها المخربشات الصخرية وهي عبارة عن لوحات فنية تحكي حياة إنسان ما قبل التاريخ ولم تتأثر بعوامل التعرية رغم مرور مئات السنين ولم تمسها يد إنسان أو تتاثر بعوامل التعرية وشدة الرياح وكأنها تتحدى عوامل المناخ والظروف الجوية.

يقول خالد شتيوي مدير هيئة تنشيط السياحة الإقليمية إن المخربشات تحكي قصص وحياة إنسان عاش عقودا من الزمن وسجل لمحات من حياته على تلك الصخور فظلت باقية حتى يومنا هذا.

أوضح أن تلك المخربشات متواجدة فى مناطق متفرقة بالصحراء أبرزها صور كهوف محمية الجلف الكبير ومخربشات درب الغبارى وتظهر نماذج لتلك المخربشات بصورة شديدة الوضوح وأهمها فى نقطة التكوينات الصخرية بما يعرف صخور الجمل الرابض وفى محيط منطقة قرية الشيخ مفتاح والتى تتآكل تدريجيا بسبب الزحف الزراعى على المنطقة، حيث زارها العديد من البعثات المتخصصة فى الجيولوجيا والتاريخ والآثار وطالبوا بإدراج تلك المناطق كمحميات طبيعية

وأضاف أن تلك الرسوم والمخربشات تعد متحفا مفتوحا لآثار الإنسان البدائى حيث كشفت الدراسات التى أجريت بالمنطقة عن وجود مجتمع رعوى قديم خلال فترة العصر الحجرى الحديث قرابة الحد الأقصى للغمر الجليدى الأخير قبل حوالى 21 ألف سنة.

واكد ان الصحراء الكبرى تمتد على مساحة تعادل ضعف المساحة الحالية، إلا أنه قبل حوالى 11700 سنة حدثت تغيرات مناخية ومع بداية عصر الهولوسين حيث تحول المناخ إلى رطب وممطر وتكونت غابات السافانا فى المنطقة انتشرت فيها البحيرات والوديان المائية وذلك بسبب تحرك الحزام الموسمى جهة الشمال حيث استوطنت مجموعة من البشر منطقة الجلف الكبير ونطاق مركز الداخلة وبلاط حيث جرى اكتشاف الديناصورات والزواحف البحرية فى تلك المنطقة مؤخرا .

وتابع أن منطقة الجبل الرابض بقرية تنيدة تعد منطقة هامة يقصدها سياح السفارى لمشاهدة التكوينات الصخرية الطبيعية على هيئة حيوانات أبرزها تكوين الجمل الرابض و المئات من الرسوم والمخربشات لإنسان ما قبل التاريخ التي تروي صفحات من تاريخه ونمط حياته واعتماده على الرعى وجمع الثمار والصيد حيث كانت البيئة التى يعيش فيها بيئة بحرية وفيها المروج والمياه والأشجار وهو ما يتضح من الرسومات التى ظلت باقية حتى الآن على هيئة مخربشات صخرية.

وطالب شتيوي المسئولين إدراج تلك المناطق علي الخريطة السياحية أو إعلانها كمحميات طبيعية لما لها من قيمة أثرية وتراثية تحكي حياة إنسان ما قبل التاريخ .

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