عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المخربشات الصخرية تحكي حياة إنسان ما قبل التاريخ بالوادي الجديد

مخربشات صخريه
مخربشات صخريه

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من المناطق الأثرية القديمة  ومنها المخربشات الصخرية  وهي عبارة عن لوحات فنية تحكي حياة إنسان ما قبل التاريخ ولم تتأثر بعوامل التعرية  رغم مرور مئات السنين ولم تمسها يد إنسان أو تتاثر بعوامل التعرية وشدة الرياح وكأنها تتحدى عوامل المناخ والظروف الجوية.

 يقول خالد شتيوي مدير هيئة تنشيط السياحة الإقليمية إن المخربشات  تحكي قصص وحياة إنسان  عاش عقودا من الزمن وسجل لمحات من حياته على تلك الصخور فظلت باقية حتى يومنا هذا.

أوضح أن تلك المخربشات  متواجدة فى مناطق متفرقة بالصحراء أبرزها صور كهوف محمية الجلف الكبير ومخربشات درب الغبارى  وتظهر نماذج لتلك المخربشات بصورة شديدة الوضوح وأهمها فى نقطة التكوينات الصخرية بما يعرف صخور الجمل الرابض وفى محيط منطقة قرية الشيخ مفتاح والتى تتآكل تدريجيا بسبب الزحف الزراعى على المنطقة، حيث زارها  العديد من البعثات المتخصصة فى الجيولوجيا والتاريخ والآثار وطالبوا بإدراج  تلك المناطق كمحميات  طبيعية 

وأضاف أن  تلك الرسوم والمخربشات  تعد متحفا مفتوحا لآثار الإنسان البدائى حيث كشفت الدراسات التى أجريت بالمنطقة عن وجود مجتمع رعوى قديم خلال فترة العصر الحجرى الحديث قرابة الحد الأقصى للغمر الجليدى الأخير قبل حوالى 21 ألف سنة.

واكد ان  الصحراء الكبرى تمتد على مساحة تعادل ضعف المساحة الحالية، إلا أنه قبل حوالى 11700 سنة حدثت تغيرات مناخية ومع بداية عصر الهولوسين حيث تحول المناخ إلى رطب وممطر وتكونت غابات السافانا فى المنطقة انتشرت فيها البحيرات والوديان المائية وذلك بسبب تحرك الحزام الموسمى جهة الشمال حيث استوطنت مجموعة من البشر منطقة الجلف الكبير ونطاق مركز الداخلة وبلاط حيث جرى اكتشاف الديناصورات والزواحف البحرية فى تلك المنطقة مؤخرا .

وتابع أن منطقة الجبل الرابض بقرية تنيدة تعد منطقة هامة يقصدها سياح السفارى لمشاهدة التكوينات الصخرية الطبيعية على هيئة حيوانات أبرزها تكوين الجمل الرابض و المئات من الرسوم والمخربشات لإنسان ما قبل التاريخ التي تروي صفحات من تاريخه ونمط حياته واعتماده على الرعى وجمع الثمار والصيد حيث كانت البيئة التى يعيش فيها بيئة بحرية وفيها المروج والمياه والأشجار وهو ما يتضح من الرسومات التى ظلت باقية حتى الآن على هيئة مخربشات صخرية.

وطالب شتيوي المسئولين إدراج تلك المناطق علي الخريطة السياحية  أو إعلانها كمحميات طبيعية لما لها من قيمة أثرية وتراثية تحكي حياة إنسان ما قبل التاريخ .

محافظ الوادي الجديد يستعرض فرص الاستثمار بالمحافظة بالمنتدى الأول للاستثمار والتجارة

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96٪

حملة على المنشآت الغذائية بمشروع فوسفات أبو طرطور في الوادي الجديد

لإعلانها محافظة خضراء..نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد وزارة البيئة

شمس لاتغيب.. الوادي الجديد أفضل مشتى في مصر ومعالم سياحية مجانية|صور وفيديو

تفاصيل إنشاء أول بنك للدم بمستشفي الداخلة في الوادى الجديد

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
الوادى الجديد تنشيط السياحة هيئة تنشيط السياحة محافظة الوادى الجديد العصر الحجري متحف السياحة لوحات فنية الدراسات الرياح محميات طبيعية الرسومات الجيولوجيا محميات هيئة تنشيط السياحه الاقليميه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

عاجل.. وكالة روسية: الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع بقذائف مورتر

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث تطوير حرف إعادة تدوير مخلفات النخيل

حياة كريمة..جامعة الوادى الجديد تطلق قوافل بيطرية وراعية مجاناً بالقرى الأكثر احتياجا

العلاج عن بُعد بمستشفى الداخلة العام ينقذ حياة حديث ولادة متدهور صحيا

إغلاق 7 منشآت طبية خاصة غير مرخصة في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يستعرض فرص الاستثمار بالمحافظة بالمنتدى الأول للاستثمار والتجارة

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96٪

حملة على المنشآت الغذائية بمشروع فوسفات أبو طرطور في الوادي الجديد

لإعلانها محافظة خضراء..نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد وزارة البيئة

ترشيحاتنا

تعرف على أبرز الخلايا المناعية التي تساعدنا في محاربة الفيروسات

تقلبات جوية وعدم استقرار.. الأرصاد توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن الطقس.. فيديو

اتحاد الكرة: قرار إقالة شوقي غريب إداري فقط.. ولم نناقش مصير فينجادا

مهند لاشين يشعل صراع الأهلي والزمالك على ضمه

هيونداي باليسيد 2023 تظهر أثناء اختبارها بشكل جديد

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 17-2-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

فيديو

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ