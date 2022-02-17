يعمل بإشارات المخ.. فريق طلابي بالجامعة البريطانية يبتكر ذراعا صناعية.. فيديو

قالت نرمين صبحي طالبة بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية ، إن فكرة الذراع الاصطناعي جاءت إلي منذ أن كنت في اولي جامعة ولكن في ذلك التوقيت لم ينتشر في مصر علم الذكاء الاصطناعي وفكرة صناعة الطرف كانت بهدف خدمة المبتورين الذين لا نشعر بهم.

وقال أحمد طالب بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن الذراع الذى قمنا بتصنيعه يأخذ الإشارات من دماغ الإنسان ، مؤكدا أن الطرف الصناعي يعمل علي تعويض الطرف المبتور وبالتالي هو يحتاج إلي الإشارات الدماغية للتحرك مثل الطرف الطبيعي من خلال خوارزميات خاصة لتوظيف إشارات الدماغ مع الطرف .

وأوضح محمد العايدي، طالب بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية، إن الفترة القادمة نسعى لتطبيق هذا الاختراع على أرض الواقع لتداوله بين الناس وخدمتهم وهذا سيتم بمساعدة الجامعة من خلال تطوير المشروع ودعمه .