تفاصيل تنفيذ مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن بالوادي الجديد

يتم تنفيذ مجمع المصالح الحكومية بالوادي الجديد على مساحة 101 فدان، بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، لتشمل مبانى للجهات الحكومية والأنشطة التجارية ومبنى للتعامل مع الجمهور بالإضافة إلى شبكات طرق ومرافق.

ويأتى تنفيذ هذا المشروع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومى مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل فى جميع المجالات .

وجرى الانتهاء من تعديل مسار المنحنيات بطريق الناضورة الواصل بين منطقة السبط و المجمع الحكومي وتحديد مسارالسيارات عند مدخل الطريق الدائري بجوار حديقة ٣٠ يونيو، وسرعة الإنتهاء من زراعة وتجميل الحديقة بمنطقة المجمع وزراعتها بالأشجار المثمرة، وتنسيق المباني من حيث الارتفاعات.

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كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء ممشى الدراجات والمنفذ بطول ٧ كم من مقر جامعة الوادي الجديد وصولاً لمدخل المدينة، وتأمينه بالحواجز الحديدية حفاظاً على سلامة مستخدميه.

و يجري زراعة سور شجري من أشجار الماهوجني يحيط بحديقة 30 يونيو و مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه بمدينة الخارجة، وزراعة ١٦٠٠ شجرة لتوفير الظل وإضفاء مظهر جمالي وتحقيق عائد اقتصادي مرتفع مستقبلا من خلال استغلالها في إنتاج الأخشاب عالية الجودة.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد،وجه بإعداد خطة عمل شهرية لسير العمل بالمشروع لمتابعة الخطة الزمنية للانتهاء منه فى التوقيتات المحددة.