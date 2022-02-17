موسيماني يفاضل بين طاهر محمد وأفشة للمشاركة أمام الهلال السوداني



أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يفاضل بين الثنائي طاهر طاهر ومحمد مجدي أفشة للعب أساسيا في مباراة الفريق الأحمر ضد الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ونجح أحمد عبد القادر في حجز مكان أساسي بتشكيل الأهلي في مباراة الهلال بعد السمتويات القوية التي قدمها اللاعب أمام الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، فيما تجري المفضلة في مركز الجناح الآخر بين أفشة وطاهر.



وأضاف شبانة أـن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يعيش في حيرة بين عودة أفشة لتشكيل الأهلي أمام بطل السودان بعد غيابه عن موقعة الهلال السعودي للإيقاف أو استمرار الدفع بطاهر الذي شارك أساسيا في مباريات مونديال الأندية الثلاث.



ويميل موسيماني لإعادة أفشة إلى تشكيل الأهلي الأساسي وإجراء تعديل وحيد على تشكيل الفريق الأحمر أمام بطل السودان، وهو ما سيتحدد في المران الأخير غدا سواء بعودة أفشة أو استمرار الدفع بطاهر.