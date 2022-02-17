سفير مصر في أنجولا يكشف آخر استعدادات مباراة الزمالك وساجرادا

قال محمد صفوت، سفير مصر في أنجولا، إن بعثة فريق الزمالك وصلت إلى مدينة إلى العاصمة لواندا، حيث كان في استقبالها بالمطار، قبل أن تتوجه إلى فندق الإقامة المقرر أن تقيم فيه البعثة، قبل مواجهة ساجرادا بطل أنجولا، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وأضاف صفوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المباراة ستقام في ملعب 11 نوفمبر، والذي يتميز بأرضية جيدة، موضحًا أن منافس الزمالك ليس بالفريق القوي.

وأشار إلى أن ساجرادا، حقق نتائج طيبة مؤخرًا في بطولة الدوري الأنجولي، إلا أن الزمالك لديه أفضلية عليه، خاصة وأن منافسه ليس الأفضل في أنجولا، موضحًا أن الجالية المصرية في أنجولا، عددها محدود لكنها دائمًا ما تظهر في المناسبات الوطنية.

واختتم تصريحاته، أن الزمالك سيحضر مرة أخرى إلى أنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو، الذي يعد منافسًا قويًا على عكس ساجرادا، مشددًا أنه يتمنى فوز الزمالك في المباراتين المقرر إقامتهما بأنجولا.