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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي يشكو سوء أرضية الملعب في مباراة فاركو.. وإصابة حلمي طولان على مقاعد البدلاء

صدى البلد

 

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، إن الفريق لم يظهر بالشكل المطلوب أمام فاركو، في مباراة اليوم لذلك استحق الخسارة بهدف دون رد، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين كانوا خارج تركيزهم تمامًا للمباراة الثانية على التوالي.

وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم العمل على الأخطاء التي ارتكبها لاعبي الفريق، لتداركها في المباريات المقبلة، موضحًا أن جميع الملاعب أرضيتها سيئة للغاية.

وأشار إلى أنه لا بد من نظرة شاملة إلى نجيل الملاعب في مصر، ويستلزم تدخل وزارتي الزراعة والشباب والرياضة، في ظل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها أرضية الملاعب، مضيفًا أن حلمي طولان تعرض للإصابة خلال المباراة بسبب مقاعد البدلاء.

وأوضح أن الذي يجلس على مقاعد البدلاء، لا يرى منطقة تنفيذ الكرات الركنية العكسية، فضلًا عن وجود سلالم للمقاعد لا فائدة لها، مشيرًا إلى أن طولان صعد على السلم مندفعًا ليفقد اتزانه الأمر الذي أسقطه أرضًا، ليُصاب في الركبة، ولن يقود تدريبات الفريق لمدة أسبوع إلى 10 أيام.

واختتم تصريحاته، بشأن الحديث عن معاقبة مروان داوود بسبب الاحتفال مع المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا، أن هذه الأحاديث لا أساس لها من الصحة، مضيفًا «كلها أفشات للهزار على السوشيال ميديا، ومش منطقي نعاقبه علشان بيحتفل بفوز بلده».

 

الشباب والرياضة صدى البلد المنتخب الوطني حلمي طولان هاني حتحوت عبد الناصر محمد

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