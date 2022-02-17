وزير الشباب والرياضة يبحث مع سفير جيبوتي تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع السفير أحمد علي بري سفير جيبوتى بالقاهرة ، سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك مصر وجيبوتي بالمجال الشبابي والرياضي.

أكد الدكتور أشرف صبحي ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كأول رئيس مصري يزور جيبوتي تُنم عن عمق العلاقات بين مصر وجيبوتي، حيث إن الفترة المقبلة تشهد تعزيزا للتعاون بين الجانبين، مستعرضًا المشروعات والمبادرات الشبابية والرياضية التي تنفذها الوزارة بمختلف المحافظات ، وجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات.

وقال صبحي مُرحباً بالسيد السفير :" يسعدني كوزير في الحكومة المصرية التعاون مع دولة جيبوتي ،وفتح آفاقاً كبيرة للتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات وبخاصة قطاعي الشباب والرياضة وبلورة مجالات تعزيز التعاون من خلال اتفاقيات وبؤتوكولات تعاون مستقبلاً " ، لافتاً إلي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالنشء والشباب سواء فيما يتعلق بتوفير أفضل مستوى ممكن من البنية الشبابية والرياضية في جميع مدن وقرى المحافظات.



وتحدث أحمد علي بري سفير جيبوتى بالقاهرة ، عن العلاقات بين مصر وجيبوتي ووصفها بالأزلية منذ آلاف السنين، حيث تتشابه الحضارات، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تم تتويجها مؤخرًا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كأول رئيس مصري يزور جيبوتي.

وأشار سفير جيبوتي بالقاهرة إلي تطلعه لتعزيز أوجه التعاون المشترك ، مشيراً أن ثقافة بلاده فريدة من نوعها لأنها مزيج من الحضارة العربية والإفريقية والإسلامية.