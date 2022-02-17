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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صبحي يوجه بتكثيف نشر مبادرات ومشروعات الشباب والرياضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

صدى البلد

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المعنيين بالوزارة  بالتوسع فى استخدام التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى بجانب المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة فى نشر المبادرات والمشروعات والبرامج التى تنفذها الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من الشباب المستخدمين لتلك الوسائل، ودعوتهم للمشاركة فى أنشطة الوزارة المختلفة.

يأتى ذلك فى إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الشباب للمشاركة فى المشروعات المُنفذة، وضمن التحول الرقمى الذى تنتهجه الوزارة، والوصول إلى الشباب بشكل أسرع وأسهل من خلال الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى التى يستخدمونها

وفى ضوء ذلك، عقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع وحدة "تصدوا معنا"، بحضور محمد حسن معاون الوزير ، والدكتورة مى عجلان وأحمد صلاح أعضاء وحدة تصدوا معنا، ومشاركة عبر الفيديو كونفرانس لكل من فرح طوقان، مديرة العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا، وباكستان لبرنامج "التيك توك"، وسارة الفغالي، مديرة العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمصر وشمال أفريقيا، وهاني كامل، مدير المحتوى لمصر وشمال أفريقيا، رغدة العزب، مديرة العلاقات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تم الاتفاق على البدء فى نشر مبادرة "تصدوا معنا" لمواجهة الشائعات على تطبيق "تيك توك" بجانب مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك وتويتر وانستجرام" وكذا نشر هاشتاج جديد لدعم المنتخب المصرى لمباراته المقبلة أمام السنغال فى المرحلة النهائية المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢م.

وقدم مسئولو البرنامج عرضاً تقديمياً حول المحتوى والخدمات التى يمكن الاستفادة منها من خلال نشر مشروعات الوزارة ومبادراتها عبر التطبيق، والوصول إلى عدد كبير من المستخدمين، على أن يتم تقديم مقترح بشكل كامل متضمن كافة بنود التعاون مع الوزارة، وآليات التنفيذ تمهيداً لتفعيل التعاون خلال الأيام المقبلة.

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