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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يحتفل بوصوله إلى 42 مليون مشاهدة لكليب على الله

صدى البلد

احتفل الفنان محمد رمضان، بتصدر كليب" علي لله " عدد مشاهدات تصل لـ 42 مليون مشاهدة.

وكتب محمد رمضان :42 مليون مشاهدة علي اليوتيوب.

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وحققت أغنية الفنان محمد رمضان باي باي ثانوية، نجاحا كبيرًا حيث تجاوزت الـ 3 مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وتمكن محمد رمضان من تصدر تريند اليوتيوب عقب طرح الأغنية بساعات قليلة ؛ حيث لقيت الأغنية إعجاب الجمهور.

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الفيديو من أغنيته «باي باي ثانوية» مما نال إعجاب متابعيه.

وطرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة “باى باى ثانوية ” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

أغنية “باى باى ثانوية” غناء محمد رمضان وكلمات وألحان وتوزيع إسلام شندي، ومن إخراج ياسر سامي، وتقول كلماتها: "كنت فاكرها سيجارة عادية.. لكن طلعت سيجارة محشية.. ولاد الحرام عملوها تاني فيا.. وأنا عندي بكره امتحان ثانوية.. عملوها فيا وضحكوا عليا".

 

محمد رمضان أحدث أعمال محمد رمضان اغنية علي لله

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