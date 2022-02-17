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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرقام وإحصائيات محمد صلاح عقب هدفه بمرمى إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

أعلنت شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم عن أرقام جديدة للنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول عقب مباراة الفريق أمام انتر ميلان في إطار منافسات دور الـ ١٦ من منافسات دوري ابطال اوروبا  على ملعب "سان سيرو".

 

وجاءت الإحصائية كالتالي :

- لعب محمد صلاح مباراته 50 في الأدوار النهائية لدوري الأبطال مع ليفربول، كما شارك في مباراته 75 فى مسيرته في دوري الأبطال باحتساب الأدوار التأهيلية.

- سجل محمد صلاح هدفه الـ40 في مسيرته في دوري أبطال أوروبا، 36 هدفا في الادوار النهائية، و4 في الأدوار التأهيلية.

-بات النجم الشاب هارفي إليوت نجم فريق ليفربول الانجليزي، أصغر لاعب يشارك في مباراة بدوري أبطال أوروبا بعدما وقع الاختيار عليه في التشكيل الرسمي ضد انتر ميلان.

بينما أعلنت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات لاعبي كرة القدم ان هارفي إليوت اصبح  أصغر لاعب في تاريخ ليفربول يُشارك في مباراة في دوري أبطال أوروبا  "18 عامًا و 318 يومًا".

 

وتأهل نادي ليفربول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله صدارة ترتيب جدول المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات من أصل 6.

في المقابل حجز نادي إنتر ميلان مقعداً في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن جاء في المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بواقع 3 فوز تعادل وحيد وهزيمتين.

 

 

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