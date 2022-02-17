تعرف على أبرز الخلايا المناعية التي تساعدنا في محاربة الفيروسات

أصبح لدى الكثير منّا تقدير أفضل لأجهزتنا المناعية خلال وباء كورونا، وعلى الرغم من هوس وسائل الإعلام بالأجسام المضادة، فقد أدركنا أن الجهاز المناعي يحتوي على الكثير من المكونات الأخرى، والتي تسمى الخلايا المناعية، والتي تساعد جميعها في حمايتنا من فيروس كورونا.





والأجسام المضادة هي الطريقة الأساسية التي يوقف فيها جسمك العدوى. ولكن بمجرد إصابتك بـ«كورونا»، فإن الخلايا المناعية ضرورية للتخلص بسرعة من الفيروس حتى لا يؤدي لدخولك إلى المستشفى. كما أنها تجهزك لأي مواجهة قادمة مع العدوى نفسها.



وهنا، تجد دليلاً مفيداً لبعض أبرز الخلايا المناعية، وفقاً لتقرير لموقع «إن بي آر» الأميركي:

* خلايا الذاكرة «بي»



إذا أُصبتَ بـفيروس «كورونا»، فإن الخلايا البائية تصنع الأجسام المضادة للمساعدة في وقف العدوى ومنعها في المستقبل. ولكن بعد مرور العدوى، لا تنسى هذه الخلايا الفيروس ببساطة. يستعد بعضها للقاء التالي من خلال تحسين الأجسام المضادة التي تنتجها.



لعدة أشهر بعد الإصابة، تمر بعض الخلايا البائية بعملية تدريب تتعلم فيها كيفية صنع أجسام مضادة أفضل وأكثر فاعلية. إذا أكملت الخلايا هذه العملية التدريبية بنجاح، فإنها تصبح «خلايا الذاكرة بي». تنتشر في الدم -ربما لعقود- تنتظر ببساطة لترى ما إذا كان فيروس «كورونا» سيعود. إذا حدث ذلك، فإنها تنطلق بسرعة إلى العمل، وتضخ الأجسام المضادة لوقف العدوى مرة أخرى.

* البلاعم



الخلايا البلعمية تكون كبيرة وتبتلع البكتيريا والفيروسات والخلايا التالفة أو المصابة، حيث يمكنها التخلص من أي دمار قد يحدث في أثناء الإصابة.



لكنّ هذه الخلايا متعددة الأوجه. من نواحٍ كثيرة، هي تقود جهاز المناعة، وتوجّه الإجراءات، ولكنها تقوم أيضاً بأي دور مطلوب في ذلك الوقت.



يمكن للبلاعم المساعدة في إصلاح الأنسجة والتئام الجروح. يمكنها أيضاً التسكع في الأنسجة (على سبيل المثال، الممرات الأنفية والحلق)، والقيام بدوريات بحثاً عن علامات الفيروسات. عندما تكتشف الخطر، يمكن لهذه الخلايا تجنيد الخلايا التائية في مكان الحادث -والتي تبدأ في تصنيع الأجسام المضادة.



الخلايا البلعمية قوية للغاية -وفي بعض الأحيان قد تكون هذه القوة مدمِّرة. مع «كورونا»، هناك دليل على أن الخلايا هذه في الرئتين تؤدي إلى دورة التهابية قد ينجم عنها في النهاية التهاب رئوي حاد ومستمر.

* الخلايا التائية المساعدة



تصنع الخلايا البائية الأجسام المضادة، لكنها تحتاج إلى المساعدة في البدء. تساعد الخلايا التائية في ذلك.



كما أنها توقظ البلاعم، التي تقتل وتلتهم الخلايا التي يختبئ فيها الفيروس.