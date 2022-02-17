تناولن خضروات بالمبيد الزراعي.. إصابة ثلاث طالبات بتسمم غذائي في سوهاج

أصيب ثلاثة طالبات بالصف الأول الثانوي، ولم يبلغن سوى الخامسة عشرة ربيعًا من أعمارهن، بتسمم غذائي؛ إثر تناولهن بعض الخضروات من حقل مرشوش بالمبيد الزراعي "دون غسلها"؛ ما أدى إلى إصابتهم بآلام شديدة بالبطن وقئ مُستمر، بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، مفاده ورود إشارة من مستشفى جهينة المركزي، مفادها وصول كل من:"بسلمه. ع - ١٥ سنه - طالبة، أسماء. ي - ١٥ سنه - طالبة، آلاء. أ - ١٥ سنه - طالبة"، ويقيمون دائرة المركز، مصابات بآلام بالبطن وقئ مُستمر، إدعاء تسمم غذائي.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والد الأولى ووالد الثانية ووالدة الثالثة، أفادوا بأنهم صديقات بالمدرسة، وأنهم حال تواجدهم بصحبة بعضهم البعض في إحدى الحقول الزراعية تناولن بعض الخضروات المرشوشه بالمبيد الزراعي "دون غسلها"؛ ما أدى إلى إصابتهن المنوه عنها، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.