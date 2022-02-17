شعبة الذهب: تذبذب الأسعار بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا.. فيديو

أسعار الذهب اليوم

قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن العالم يشهد حالة من عدم الاستقرار فى أسعار الذهب، موضحًا أن التذبذب في أسعار الذهب يرجع إلى التصريحات الخاصة بالمشكلة الموجودة بين أوكرانيا، وروسيا.

وأضاف "وصفي واصف" على قناة الحدث اليوم، أنه خلال الأزمات السياسية والاقتصادية يكون هناك ارتفاع فى أسعار الذهب.

وأشار رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن الذهب هو الملاذ الآمن للمواطن فى كل الأزمات، موضحًا أن الجميع شاهد أسعار الذهب خلال فترة جائحة كورونا، و خلال أي أزمة سابقة.

أسعار الذهب

وأوضح وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الذهب دائمًا فى زيادة ويكون ذلك بنسبة تتراوح بين 20 لـ 22%، ولكن الذهب فى أزمة كورونا ارتفع 36%.