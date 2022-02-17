أخبار الرياضة...مهند لاشين يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك ..محمد صلاح ثالث هدافي دوري أبطال أوروبا

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

الزمالك يحسم الجدل حول إمكانية التعاقد مع البدري حال رحيل كارتيرون



نفى مجلس إدارة نادي الزمالك الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول نية مسؤولي القلعة البيضاء في التعاقد مع حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري

عقب هدفه أمام إنتر ميلان.. محمد صلاح ثالث هدافي دوري أبطال أوروبا



فاز فريق ليفربول الإنجليزي أمام انتر ميلان الإيطالي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جوسيب مياتزا في إطار مباراة ذهاب دور ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا

عرض النصر السعودي الأعلى ماليًا للتعاقد مع أبو جبل.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة أن عرض النصر السعودي لمحمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك هو الأعلى ماليًا للاعب مقارنة بعرض الزمالك للتجديد بجانب عرض النادي الأهلي بعد تلقيه اتصالات من بعض مسئولي الأهلي



اتحاد الكرة: قرار إقالة شوقي غريب إداري فقط.. ولم نناقش مصير فينجادا

أكد وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة أن إقالة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي هو قرار إداري وليس فنيا من مجلس الاتحاد.



مهند لاشين يشعل صراع الأهلي والزمالك على ضمه

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك صراع بين الأهلي والزمالك على ضم مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش في الفترة المقبلة.

