دبابات وأسلحة دمار شامل.. روسيا تعلن مغادرة 10 قوافل عسكرية من القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مغادرة 10 قوافل عسكرية من شبه جزيرة القرم بعد انتهاءها من إجراء مناورات.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال" الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات جيش الدبابات في المنطقة العسكرية الغربية الروسية (WMD) ستعود إلى موقع الانتشار الدائم بعد إجراء تدريبات مخطط لها.

وقالت الوزارة في بيان إن "القيادة العسكرية بمعدات وحدات الجيش من دبابات وأسلحة الدمار الشامل توجهت إلى نقطة الانتشار الدائم بعد الانتهاء من التدريبات المخطط لها".

وجاء في البيان أن نقل الدبابات والمركبات المدرعة المجنزرة يتم بالسكك الحديدية لمسافة تبلغ حوالي ألف كيلومتر (621 ميلا).

ولم ترد تفاصيل عن موقع التدريبات أو مكان انتشارها الدائم.

وأجرت روسيا تدريبات شملت جميع المناطق العسكرية تقريبًا لإجراء تدريب عملي للقوات.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات المنطقة العسكرية الجنوبية بدأت الاستعدادات للعودة إلى موقع الانتشار الدائم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، امس الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014، وسحب قوات شاركت فيها.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هجوم روسيا على أوكرانيا "لا يزال ممكنا جدا" على الرغم من إعلان موسكو سحب وحدات من قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

ودعا بايدن- خلال مؤتمر صحفي- إلى "إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح" لحل الازمة، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة "مهما يحدث" للوضع في أوكرانيا بداية من الدبلوماسية إلى "الرد بحسم".

