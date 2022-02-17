الرئيس الصيني يدعو هونج كونج لاحتواء تفشي فيروس كورونا

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، حكومة هونج كونج إلى احتواء تفشي فيروس كورونا كأولوية قصوى.

وذكرت صحف هونج كونج المحلية الموالية لبكين، إن الرئيس الصيني أعرب عن مخاوفه بشأن الزيادات الأخيرة في الإصابات بـ كورونا في المدينة، داعيا إلى احتواء تفشي كوفيد -19 كأولوية قصوى.

وأصدر شي تعليماته لقادة المدينة بـ"حشد كل قواها البشرية ومواردها، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية"، لضمان سلامة وصحة مواطنيها وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

وأضاف: "إن السلطات المركزية والحكومات المحلية الصينية الأخرى يجب أن تقدم دعمها الكامل ومساعدتها لحكومة هونج كونج في جهودها لاحتواء تفشي المرض".

وأعربت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، عن "امتنانها العميق" لقلق الرئيس الصيني، متعهدة بأن تتبع حكومتها تعليمات الزعيم الصيني لتحقيق الاستقرار والسيطرة على الجائحة.