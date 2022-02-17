الإسماعيلي يبحث إقالة براون في اجتماع طارئ اليوم بعد الخسارة من بيراميدز

يعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اجتماعا طارئا اليوم، لبحث مصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة خوان براون، بعد الخسارة أمس أمام بيراميدز في الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز .



ويبحث مسئولو الإسماعيلي إقالة براون من منصبه والتعاقد مع جهاز فني مصري يقود الفريق خلال الفترة المقبلة ، ومن المقرر ان يصدر القرار الرسمي بشأن مصير الجهاز الفني الحالي بقيادة براون خلال الساعات المقبلة فور انتهاء اجتماع مجلس الإدارة .



ويعيش الإسماعيلي فترة صعبة للغاية خلال الموسم الكروي الجاري نتيجة مسلسل النتائج السلبية التي تلقاها الفريق وتأزم موقفه بجدول ترتيب الدوري .



وحقق بيراميدز الفوز أمس بهدف دون رد على حساب الإسماعيلي وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 20 نقطة محتلا بها صدارة ترتيب الدوري بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز الـ 17 .