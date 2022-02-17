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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الطفل بسوهاج تواصل فعالياتها بمحاضرة عن الفنون للمرحلة السادسة

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات المحاضرة الثانية للفنون، وذلك لطلاب  المرحلة السادسة من  جامعة الطفل، بقاعة الفنون بكلية التربية النوعية بالحرم الجامعى القديم.

يرافقه كلا من الدكتوره زينب الشريف القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعيه، والدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، وفريق العمل.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن فكرة إنشاء جامعة الطفل أطلقتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا،  بمشاركة ٣٤ جامعة مصرية حكومية وخاصة، كمشروع قومى في مجال التعليم الإبداعى للعلوم، وذلك  لإكتشاف وإحتضان الأطفال المتميزين في المراحل التعليمية المتقدمة.

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وأضاف الدكتور محمد حشمت أن دراسة الطلاب في أكثر من مجال،  كريادة الأعمال والفنون والطب والعلوم وغيرهم تعد أهم مميزات جامعة الطفل،  لأنها تساعدهم على الإطلاع لأحدث التطورات فى المجالات العلمية من خلال إستخدام التكنولوجيا الحديثة المتطوره.

وأشار حشمت إلى أنه حاضر بورشة العمل الفنية الدكتوره أمانى فتحى المدرس المساعد بكلية التربية النوعية، والتى  تضمنت ورشتها العديد من الرسومات والأشطه الفنية، وذلك  بإستخدام الأدوات المخصصة لذلك، وعمل مجموعة أشكال من الشنط اليدوية بطرق مختلفة وجذابة.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالى عدد طلاب المرحله السادسه ١١٠ طالب وطالبه من عمر  ٩ إلى ١٠ سنوات.

سوهاج جامعه طلاب كلية الفنون

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