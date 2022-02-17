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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط رئيس جمعية خيرية لاتهامه بالنصب علي راغبي العمل بالخارج

ضبط شخص
ضبط شخص

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الخيرية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن قيام المؤسسة بمنح قروض بفائدة ميسرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالخارج نظير الحصول على مبلغ مالى من المتقدم كإستعلام لتسهيل إجراءات منح القروض أو تسهيل السفر للخارج ، ولدى الإستيلاء على تلك المبالغ يقوم بالهرب إلى أماكن إقامة جديدة وممارسة نشاطه الإجرامى بذات الأسلوب الإحتيالى.

تم إستهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من عقود العمل "خالية البيانات" ممهورة بأختام منسوبة إلى بعض الشركات بإحدى الدول "معدة للتزوير" – عدد من إستمارات طلبات التوظيف وطلبات تمويل بأسماء أشخاص مختلفة - صور لبعض المستندات الشخصية لضحاياه – 2 دفتر إيصال إستلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من ضحاياه - 20 هاتف محمول يستخدمها المتهم فى الإتصال بضحاياه - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

أمكن الإستدلال على عدد ( 6 ) من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهم المذكور ، وإستيلائه على مبلغ مالى منهم كمقدم بزعم منحهم قروض أو تسفيرهم للعمل بالخارج.

بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترف بنشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأموال العامة وزارة الداخلية توفير فرص عمل قروض جرائم النصب

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