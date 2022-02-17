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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وقف 5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالغربية

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة  المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم  الخميس، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمراكز.

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وقال اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 5 حالات لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتها للنيابة.

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وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

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