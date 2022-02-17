صاحب فضل علينا.. أحمد عيد عبد الملك ينعى أحمد مصطفى

نعى أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، الكابتن أحمد مصطفى، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وغرد عبد الملك، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "البقاء والدوام لله في وفاة أبو الأشبال كابتن أحمد مصطفى، رئيس قطاع الناشئين في الزمالك، فترات طويلة وصاحب الفضل علينا كلنا ربنا يرحمك يا كابتن أحمد ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

وأكد الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، أن الحديث عن ترشيح مدربين لخلافة باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، أمر يضر بمصلحة النادي.

وقال شبانة إن الحديث أن ترشيح حسام البدري أو عودة البرتغالي جيمي باتشيكو لتدريب الزمالك يضر بمصلحة النادي في الفترة المقبلة ويشتت المدرب الحالي.

وأضاف: “الزمالك لديه بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ويركز كارتيرون فيها بسبب عدم الحصول عليها من فترة كبيرة، وأحترم كارتيرون في ذلك”.

وأوضح أن إشعار المدرب أنه سيرحل أو يحصل على الشرط الجزائي سيشتت المدرب ولا يساعد على تحقيق هدفه أو يحقق رغبة الجماهير.