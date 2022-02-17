عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صاحب فضل علينا.. أحمد عيد عبد الملك ينعى أحمد مصطفى

صدى البلد

نعى أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، الكابتن أحمد مصطفى، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وغرد عبد الملك، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "البقاء والدوام لله في وفاة أبو الأشبال كابتن أحمد مصطفى، رئيس قطاع الناشئين في الزمالك، فترات طويلة وصاحب الفضل علينا كلنا ربنا يرحمك يا كابتن أحمد ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

وأكد الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، أن الحديث عن ترشيح مدربين لخلافة باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، أمر يضر بمصلحة النادي.

وقال شبانة إن الحديث أن ترشيح حسام البدري أو عودة البرتغالي جيمي باتشيكو لتدريب الزمالك يضر بمصلحة النادي في الفترة المقبلة ويشتت المدرب الحالي.

وأضاف: “الزمالك لديه بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ويركز كارتيرون فيها بسبب عدم الحصول عليها من فترة كبيرة، وأحترم كارتيرون في ذلك”.

وأوضح أن إشعار المدرب أنه سيرحل أو يحصل على الشرط الجزائي سيشتت المدرب ولا يساعد على تحقيق هدفه أو يحقق رغبة الجماهير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

الطقس اليوم| غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد وأمطار خلال ساعات

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

سحب رخصة طارق حامد نجم نادي الزمالك I فيديو

ميدو يوضح تفاصيل إصابة حلمي طولان في مباراة إنبي وفاركو

ترشيحاتنا

رئيس رؤوساء الهلال يطالب بتأجيل مباراة الأهلي واللجوء للفيفا

أكاديمية مرموقة وعميدة هندسة.. سيدة مصرية تترك كندا لمحاربة القمامة في القاهرة

4 شرائح لسداد ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها قبل مناقشتها بالنواب الأسبوع المقبل

منتخب الريشة الطائرة يصعد لنهائي بطولة إفريقيا في أوغندا

الأحمدين الأبرز ..نبيل الحلفاوي: 4 أسماء يجب أن ينضموا للمنتخب الوطني

وفاة أحمد مصطفى نجم الزمالك الأسبق بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قالت بشرى عن فيلمها الجديد ومحمد رمضان

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

تجاوز وتطاول.. عمر كمال أعاد مونتاج الفيديو الذي تسبب في وقفة |فيديوجراف

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ