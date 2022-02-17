عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفيخاي ينشر وثائقيا ضد نصر الله: يحارب من أجل ولاية الفقيه

أفيخاي ينشر وثائقيا
أفيخاي ينشر وثائقيا ضد نصر الله

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وثائقيا عن الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، مؤكدا أنه يحارب من أجل ولاية الفقيه على حساب الدم اللبناني، حسب تعبيره.

ووفقا لما نشره أدرعي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن نصر الله أدخل حزب الله حربا ليست لبنانية في سوريا من أجل مصلحة إيران، والقتلى مواطنون لبنانيون، على حد قوله.

إسرائيل تعلق على اعتزام أستراليا تصنيف "حماس" منظمة إرهابية

إسرائيل تقصف دمشق.. ومطالب أمريكية ألمانية لروسيا بخفض التصعيد مع أوكرانيا .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

وقال واصفا الأمين العام لحزب الله اللبناني، "حارب من أجل ولاية الفقيه على حساب هدر الدم اللبناني".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن نصر الله "منذ توليه قيادة حزب الله قال الحقيقة جهارا: لبنان ليس دولة مستقلة إنما هي جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه".

وتساءل أدرعي: "هل تمكن نصرالله من إنجاح المهمة؟"، مجيبا: "يكفي أن نلقي نظرة على شوارع لبنان وأسمائها لتتضح لك معالم الإمارة الإيرانية"

وقال: "ثلاثون عامًا من قيادة نصرالله للحزب تحول هذا التنظيم إلى منظمة إرهابية باتت معروفة بالعالم، في عيون العرب تحول من حامي لبنان إلى سيف غرز في خاصرة لبنان".

ووصف الحزب تحت قيادة نصر الله بأنه "منظمة قائمة على الفساد، وتهريب المخدرات، وقتل معارضيه، وحتى قتل رئيس أركان الحزب مصطفى بدر الدين".

إسرائيل تل أبيب الجيش الإسرائيلي حزب الله نصر الله آفيخاي آدرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

كشفت خيانته مع جارتها..حكاية قتل سيدة النزهة على يد زوجها| بث مباشر

ميدو يوضح تفاصيل إصابة حلمي طولان في مباراة إنبي وفاركو

ترشيحاتنا

ثواب من مشى في قضاء حوائج الناس

صحيفة كويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسي في بلجيكا وتأكيده للاتجاه نحو الطاقة الخضراء النظيفة

الأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية تستحوذان على 6.3% من إجمالى صادرات القطاع

روشتة برلمانية لـ إنهاء أزمة التعدي على الأراضي الزراعية

باب صاج وحمام.. دفاع علاء حسانين يكشف تفاصيل معاينة حفر استخراج الآثار

الأسوأ منذ 30عاما.. موجة جفاف تضرب دول شمال أفريقيا وخبير يكشف الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطويل الرموش في ثلاثة أيام فقط ..أكتشفي سر دموع العين

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

فيديو

عايشنا مشاعر حب.. هدية طفلين لروح ريان المغربي

فيديو جراف.. ماذا قالت بشرى عن فيلمها الجديد ومحمد رمضان

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

تجاوز وتطاول.. عمر كمال أعاد مونتاج الفيديو الذي تسبب في وقفة |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ