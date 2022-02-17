أفيخاي ينشر وثائقيا ضد نصر الله: يحارب من أجل ولاية الفقيه

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وثائقيا عن الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، مؤكدا أنه يحارب من أجل ولاية الفقيه على حساب الدم اللبناني، حسب تعبيره.

ووفقا لما نشره أدرعي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن نصر الله أدخل حزب الله حربا ليست لبنانية في سوريا من أجل مصلحة إيران، والقتلى مواطنون لبنانيون، على حد قوله.

وقال واصفا الأمين العام لحزب الله اللبناني، "حارب من أجل ولاية الفقيه على حساب هدر الدم اللبناني".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن نصر الله "منذ توليه قيادة حزب الله قال الحقيقة جهارا: لبنان ليس دولة مستقلة إنما هي جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه".

وتساءل أدرعي: "هل تمكن نصرالله من إنجاح المهمة؟"، مجيبا: "يكفي أن نلقي نظرة على شوارع لبنان وأسمائها لتتضح لك معالم الإمارة الإيرانية"

وقال: "ثلاثون عامًا من قيادة نصرالله للحزب تحول هذا التنظيم إلى منظمة إرهابية باتت معروفة بالعالم، في عيون العرب تحول من حامي لبنان إلى سيف غرز في خاصرة لبنان".

ووصف الحزب تحت قيادة نصر الله بأنه "منظمة قائمة على الفساد، وتهريب المخدرات، وقتل معارضيه، وحتى قتل رئيس أركان الحزب مصطفى بدر الدين".