إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب فى القليوبية للتحقيق .. تفاصيل

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ومحمد إمام بمتابعة عدد من مراكز الشباب الواقعة بإدارتي شباب طوخ وبنها وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمركز الشباب بالمحافظة لتقديم خدمة أفضل لروادها.

وشملت المتابعة مراكز الشباب "دملو ، ورورة ، السفاينة ، كفر علوان ، مشتهر ، ميت كنانة" وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

كما شملت المتابعة مراكز شباب "ميت الحوفيين ، كفر الحدادين"، والتي تبين أنها مفتوحة وتمارس أنشتطها في ظل غياب بعض العاملين بهم، كما وجد مراكز شباب "منشية مشتهر ، كفر الحصة" مغلقين في أوقات العمل الرسمية.

وأوصت اللجنة، العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد والالتزام بقرار وزير الشباب والرياضة الخاص بمواعيد فتح وغلق المراكز، وتم تدوين بعض الملاحظات في سجل المتابعة.

كما أمر وكيل شباب القليوبية بإحالة العاملين بالمراكز المغلقة للشئون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.