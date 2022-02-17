صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 1929 مواطنا في شم القبلية

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية شم القبلية بمركز مغاغة، يومي 14 و15 فبراير الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1929 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 246 حالة جراحة، و624 حالة أطفال، و281 باطنة، و113 قلب، و105 نساء، و53 تنظيم أسرة، و97 أسنان، و235 جلدية، و175 أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 76 تحليلا مختلفا، و16 حالة موجات صوتية، وعمل حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 120 مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لـ 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 17 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 74 مترددا، وتم استخدام 12 عيادة متنقلة.