رابطة مصنعي السيارات: التأنى فى شراء السيارات مرتفعة التكلفة حل ظاهرة «الأوفربرايس»

كشف خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، عن تسبب ظاهرة الأوفربرايس فى زيادة الطلب على السيارات.

وأضاف خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصرى” المذاع عبر فضائية mbc مصر، أن "الأوفر برايس" وزيادة تكلفة السيارات سببها عدم توفر المنتج فى دول العالم أو عدم شحنه يؤثر بدوره على عدم توافر السيارات المطلوبة، فيكون الطلب أعلى من المعروض.

وأشار خالد سعد إلى أنه فى حالة عدم توافر السيارات فى السوق العالمية، يتم شراؤها بتكلفة مرتفعة والذى يؤدى بدوره لتفاقم ظاهرة "الأوفر برايس"، وحل هذا الأمر التأنى وعدم التسرع فى شراء السيارات مرتفعة التكلفة وانتظار عرضها فى السوق المحلية المصرية.