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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رابطة مصنعي السيارات: التأنى فى شراء السيارات مرتفعة التكلفة حل ظاهرة «الأوفربرايس»

سيارة - أرشيفية
سيارة - أرشيفية

كشف خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، عن تسبب ظاهرة الأوفربرايس فى زيادة الطلب على السيارات.

وأضاف خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصرى” المذاع عبر فضائية mbc  مصر،  أن "الأوفر برايس" وزيادة تكلفة السيارات سببها عدم توفر المنتج فى دول العالم أو عدم شحنه يؤثر بدوره على عدم توافر السيارات المطلوبة، فيكون الطلب أعلى من المعروض.

وأشار خالد سعد إلى أنه فى حالة عدم توافر السيارات فى السوق العالمية، يتم شراؤها بتكلفة مرتفعة والذى يؤدى بدوره لتفاقم ظاهرة "الأوفر برايس"، وحل هذا الأمر التأنى وعدم التسرع فى شراء السيارات مرتفعة التكلفة وانتظار عرضها فى السوق المحلية المصرية.

 

رابطة مصنعي السيارات دول العالم سيارات هاتف أوفر برايس

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