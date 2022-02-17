بعثة بيراميدز تصل إلى المطار استعدادا للسفر لـ زامبيا لمواجهة زاناكو

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي تمهيدا للسفر إلى زامبيا استعدادا لمواجهة زاناكو في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتغادر بعثة بيراميدز القاعدة، ظهرا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت ولراحة جميع أفراد البعثة على أن زامبيا مساء اليوم.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى على أهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.