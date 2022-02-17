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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف هدم المنازل ومصادرة الأراضي بالضفة الغربية

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

طالبت مصر، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف هدم المنازل ومصادرة الأراضي بالضفة الغربية  ومدينة القدس الشرقية؛ مؤكدة أن استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام المنشود في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس: إنها تؤكد متابعتها ببالغ القلق أحداث العنف التي يشهدها حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية والتي يتعرض خلالها المواطنون الفلسطينيون لممارسات استفزازية واعتداءات من شأنها تأجيج التوتر في مدينة القدس.

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم 17 فبراير الجاري، عن إدانة مصر لكافة المحاولات الرامية لتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في حي "الشيخ جراح" وكذلك لتغيير الهوية الديمغرافية للقدس الشرقية، مؤكدًا على ما تمثله تلك الممارسات من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي واستمرار لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

 

مصر الضفة الغربية مدينة القدس الشرقية الشيخ جراح حي الشيخ جراح السفير أحمد حافظ الخارجية وزارة الخارجية

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