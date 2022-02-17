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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الكويت| البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس 17 فبراير 2022 على ارتفاع مؤشر السوق العام بـ 12ر60 نقطة, ليبلغ مستوى 09ر7629 نقطة, بنسبة ارتفاع بلغت 79ر0%.


وبحسب تقرير عبر وكالة الانباء الرسمية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم نحو 2ر293 مليون سهم، وذلك عبر 15502 صفقة نقدية, بقيمة 6ر83 مليون دينار كويتي.

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وارتفع مؤشر السوق الرئيس بـ 25ر24 نقطة, لينهي تداولاته عند مستوى 84ر6376 نقطة, بنسبة 38ر0%, جراء تداول 4ر178 مليون سهم, نتيجة تنفيذ 7498 صفقة نقدية بقيمة 5ر23 مليون دينار.


وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة ارتفاع بلغت 93ر0%, ما يعادل 8ر75 نقطة, ليغلق عند مستوى 03ر8273 نقطة, من خلال تداول 7ر114 مليون سهم, عبر 8004 صفقات بقيمة, 60 مليون دينار.

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