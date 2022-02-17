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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

على هامش زيارة وفد برلماني لمصنع السكر

رئيس البنك الزراعي: إمكانياتنا مُسخّرة للفلاح المصري وللمرأة الريفية

البنك الزراعى المصرى
البنك الزراعى المصرى

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن كل إمكانيات البنك مسخرة لخدمة الفلاح المصرى والمرأة الريفية وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى هذا الصدد.

وأضاف فاروق، خلال كلمته اليوم أثناء تفقد وفد من أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمصنع السكر بكوم امبو، أن البنك يهتم بتمويل المرأة الريفية والمشروعات الصغيرة التى تتبناها المرأة الريفية وذلك فى خطوة الغرض منها زيادة دخل الأسرة المصرية البسيطة فى القرى المصرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن آليات الحصول على القروض بسيطة وميسرة لسهولة الحصول على قروض يكون الغرض منها زيادة دخل الأسرة المصرية ، بالإضافة لدعم الزراعات التعاقدية وأولها محصول القصب وستكون هناك زراعات أخرى تباعا.


وكان وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الذى يزور محافظة أسوان، اليوم، تفقد مصنع السكر بكوم امبو، وذلك للوقوف على أوضاع المصنع ومتابعة خطط التطوير بالمصنع بهدف زيادة الإنتاج، حيث شارك الوفد فى لقاء بحضور اللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شكر السكر بأسوان والمهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعى، بحضور نواب محافظة اسوان.      

وفى البداية نقل النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تحيات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب  والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، لأهل أسوان الذين يتمتعون بالطيبة والأخلاق. 
وأكد الحصرى، أهمية الدور الذى يوم به مصنع السكر في كوم امبو، قائلا،:  لايقل عن دور الجنود على الجبهة، نظرا لأن توفير سلعة السكر الهامة  للمواطن البسيط، أمر هام جدا، حيث تعد تلك السلعة بمثابة "فاكهة" المواطن البسيط.

وقال الحصرى خلال كلمته، لايخفى علينا المجهود الكبير الذى يبذله الرئيس السيسى  في القطاع الزراعى وتأمين الغذاء المصرى باعتباره أمن قومى، مشيرا إلى الزراعة هي الصناعة التي لها مقومات موجودة بالفعل لدينا، وبالفعل هناك صادرات كبيرة في قطاع الزراع يصل حجمها اكثر من خمسة مليون طن سنويا، ونستهدف مضاعفة ذلك الرقم خلال الفترة المقبلة.  
وأشار الى  أهمية زراعة قصب السكر لدى الرئيس السيسى والحكومة، ومجلس النواب، حيث سبق طالبنا من قبل بزيادة أسعار القصب والحكومة وافقت على  رفع سعره بنحو ٩٠ جنيه وكذلك زيادة سعر البنجر بنحو ٧٥ جنيه.


وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، يمكننا تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر، ولو بشكل نسبى في ظل التوسعات الكبيرة في زراعة البنجر، والشتلات الجديدة للقصب، وهو ما دفعنا لزيارة اسوان للوقوف على المشكلات التي تواجه ذلك القطاع على أرض الواقع، ومتابعة كل جديد بشأنه.

وقال، غرضنا الأسمى هو خدمة المزارع والصناعة المصرية والمواطن المصرى، مؤكدا أهمية الحفاظ الأطراف الثلاثة،  بحيث يحقق المزارع  ربح عادل ، وكذلك المصنع أيضا نحافظ عليه، وأيضا المواطن يحصل على السكر بسعر مناسب.  

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.
 

الرئيس السيسي مجلس النواب الصناعة المشروعات الصغيرة محافظة أسوان الفلاح المصرى القيادة السياسية مجلس الشيوخ

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