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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تقدير أوروبي متزايد لدور السيسي والتواجد المحوري لمصر في قضايا المنطقة

مجاهد نصار
مجاهد نصار

أكد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، على أهمية العلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي وحرص الطرفين على تعزيز علاقاتهم أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا والتصدي للتطرف والهجرة غير الشرعية، وغيرها من ملفات الاهتمام المشترك.

ونوه نصار في بيان صحفي له اليوم، بلقاء الرئيس السيسي مع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وتأكيده على الاهتمام بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى أهم محاور السياسة المصرية، والترحيب الأوروبي الكبير بالرئيس السيسي ودور مصر في المنطقة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية القضايا والموضوعات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء ما يتعلق بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية أو التحول الأخضر، أو التصدي للهجرة غير الشرعية والتطرف والارهاب، قائلا إن هناك تقديرا أوروبيًا متزايدًا لمصر ودورها المحوري في كافة القضايا المطروحة عبر الإقليم وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، علاوة على الدور المصري المؤثر والفاعل في كافة قضايا دول الجوار.

واختتم نصار، بالتأكيد على الأهمية السياسية والاستراتيجية والاقتصادية التي تحظى بها زيارة الرئيس السيسي لحضور فعاليات القمة الأفريقية – الأوروبية ببروكسل، خاصة وأن مصر تولي أهمية خاصة واستثنائية لمختلف قضايا القارة.

وكان قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين البلجيكيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وبلجيكا، مؤكداً حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات البلجيكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

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