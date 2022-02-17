"حلمك فكرة".. انطلاق منتدى شباب الجيزة السبت المقبل

تنظم محافظة الجيزة ملتقي شباب الجيزة بحضور أكثر من ٥٠٠ شاب من الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك تحت عنوان "حلمك فكرة" .

وذلك لتعزيز سبل الحوار ومناقشة قضايا التنمية والاطلاع علي الآراء والمقترحات والحلول التي وضعها الشباب لمواجهة أبرز القضايا المجتمعية وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وممثلي وزارة التربية والتعليم .



و تتضمن الجلسات الحوارية عددا من القضايا الهامة والتي تشمل ( تطوير التعليم وعلاقته بالتحول الرقمي – التعليم الفني الصناعي قاطرة التنمية – حياه كريمة – ذوي الهمم وما يمكن تحقيقه في ذلك الملف الهام – رعاية اسر الشهداء ) والعديد من القضايا الحوارية الأخرى.