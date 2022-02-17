عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حلمك فكرة".. انطلاق منتدى شباب الجيزة السبت المقبل

منتدى شباب الجيزة
منتدى شباب الجيزة

تنظم محافظة الجيزة ملتقي شباب الجيزة بحضور أكثر من ٥٠٠ شاب من الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك تحت عنوان "حلمك فكرة" .

 

وذلك لتعزيز سبل الحوار ومناقشة قضايا التنمية والاطلاع علي الآراء والمقترحات والحلول التي وضعها الشباب لمواجهة أبرز القضايا المجتمعية وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وممثلي وزارة التربية والتعليم .


و  تتضمن  الجلسات الحوارية عددا من القضايا الهامة والتي تشمل ( تطوير التعليم وعلاقته بالتحول الرقمي – التعليم الفني الصناعي قاطرة التنمية – حياه كريمة – ذوي الهمم وما يمكن تحقيقه في ذلك الملف الهام – رعاية اسر الشهداء ) والعديد من القضايا الحوارية الأخرى.

اخبار الجيزة اخبار المحافظات شباب الجيزة منتدى شباب الجيزة محافظةالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

"التعليم العالي": الدراسة بالجامعات والمعاهد السبت لمدة 16 أسبوعا.. والامتحانات خلال يونيو ويوليو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

ميدو يوضح تفاصيل إصابة حلمي طولان في مباراة إنبي وفاركو

كشفت خيانته مع جارتها..حكاية قتل سيدة النزهة على يد زوجها| بث مباشر

موضوعات متعلقة

"الجواز مش جهاز.. غسالة واحدة كفاية" مبادرة لرفع وعي الأسرة في الجيزة

"إكسبوجر 2022".. جيمس ناكتوي: المصورون مؤرخون وصور الحرب رسائل سلام

إزالة 5 حالات بناء مخالف بأبو النمرس والعياط في الجيزة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لها بالجيزة.. الجمعة

مصورون عالميون في «إكسبوجر 2022»:الصورة لغة عالمية تمنح الأحداث والأشخاص صوتاً مدوياً

صاحب الفتاة الأفغانية.. ستيف ماكوري يحكي تفاصيل مشواره مع التصوير في «إكسبوجر»

رفع 2100 حالة تعدٍ وإشغال للمحال والمنشآت التجارية بحدائق الأهرام في الجيزة

محافظ الجيزة يوجه بمراجعة وتدقيق بيانات لافتات العيادات والمراكز الطبية 

ترشيحاتنا

النسيان فى الصلاة.. حكمه وعلاجه وهل تعاد مرة أخرى ؟

شعراوي :مشروعات تخرج قادة المستقبل بسقارة تتضمن حلولا للمشكلات في المحليات

بعد تأجيل القضية.. عقوبات مشددة في انتظار حسن راتب وعلا حسانين للاتجار بالآثار

استجابة لصدى البلد.. "القابضة لمياه الشرب" تعلن توصيل الصرف الصحي لصاحب شكوى بسوهاج

مبطلات الوضوء .. ما يخص الرجال والنساء والمتزوجين

لأول مرة.. لقطات تجسسية لـ «فورد موستنج الكابريوليه» موديل 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سحب رخصة طارق حامد.. دهس وتهشيم واطلاق رصاص اشهر حوادث ومخالفات لاعبي كرة القدم

تطويل الرموش في ثلاثة أيام فقط ..أكتشفي سر دموع العين

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

فيديو

حق الكد والسعاية.. مبروك عطية يكشف مفاجأة عن ميراث المرأة|فيديو

عايشنا مشاعر حب.. هدية طفلين لروح ريان المغربي

فيديو جراف.. ماذا قالت بشرى عن فيلمها الجديد ومحمد رمضان

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ