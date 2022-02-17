خالد بيومي ناعيا أحمد مصطفى: رحل أبو أشبال نادي الزمالك

نعي خالد بيومي الخبير الكروى، أحمد مصطفى نجم نادى الزمالك السابق الذى وافته المنية اليوم الخميس.

وقال خالد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “البقاء لله وخالص العزاء في وفاة الكابتن أحمد مصطفي ابو الأشبال لنادي الزمالك وأحد ممن اخلصوا واحبوا واحترموا نادي الزمالك.. رحمة الله عليك يا كابتن وانا لله وانا اليه راجعون”.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نعي الكابتن أحمد مصطفي نجم فريق نادى الزمالك الأسبق الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

ويتقدم الوزير بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرياضة المصرية ونادى الزمالك على فقدان أحد الرموز الرياضية الذى قدم لتاريخ نادى الزمالك الكثير من الانجازات، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



كما نعي رئيس نادي الزمالك ومجلس إدارة القلعة البيضاء ببالغ الحزن والأسى وفاة الكابتن الكبير أحمد مصطفى قائد الأبيض السابق في كرة القدم بعصره الذهبي.. سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأكد رئيس الزمالك أن الفقيد كان نموذجا في الصدق والإخلاص والشهامة حيث أفنى حياته بين جدران ناديه الذي كان عشقه الوحيد.

ويتقدم مجلس إدارة الزمالك بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكبير وأصدقائه ومحبيه.