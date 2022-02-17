عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيومي ناعيا أحمد مصطفى: رحل أبو أشبال نادي الزمالك

خالد بيومي الخبير
خالد بيومي الخبير الكروى

نعي خالد بيومي الخبير الكروى، أحمد مصطفى نجم نادى الزمالك السابق الذى وافته المنية اليوم الخميس.

 

وقال خالد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “البقاء لله وخالص العزاء في وفاة الكابتن أحمد مصطفي ابو الأشبال لنادي الزمالك وأحد ممن اخلصوا واحبوا واحترموا نادي الزمالك.. رحمة الله عليك يا كابتن وانا لله وانا اليه راجعون”.

 

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نعي الكابتن أحمد مصطفي نجم فريق نادى الزمالك الأسبق الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

ويتقدم الوزير بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرياضة المصرية ونادى الزمالك على فقدان أحد الرموز الرياضية الذى قدم لتاريخ نادى الزمالك الكثير من الانجازات، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد  بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


كما نعي  رئيس نادي الزمالك ومجلس إدارة القلعة البيضاء ببالغ الحزن والأسى وفاة الكابتن الكبير أحمد مصطفى قائد الأبيض السابق في كرة القدم بعصره الذهبي.. سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأكد رئيس الزمالك  أن  الفقيد  كان نموذجا في الصدق والإخلاص والشهامة حيث أفنى حياته بين جدران ناديه الذي كان عشقه الوحيد.

ويتقدم مجلس إدارة الزمالك  بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكبير وأصدقائه ومحبيه.

خالد بيومي الزمالك أحمد مصطفى نادي الزمالك وفاة أحمد مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

"التعليم العالي": الدراسة بالجامعات والمعاهد السبت لمدة 16 أسبوعا.. والامتحانات خلال يونيو ويوليو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

ميدو يوضح تفاصيل إصابة حلمي طولان في مباراة إنبي وفاركو

كشفت خيانته مع جارتها..حكاية قتل سيدة النزهة على يد زوجها| بث مباشر

ترشيحاتنا

بعد تأجيل القضية.. عقوبات مشددة في انتظار حسن راتب وعلا حسانين للاتجار بالآثار

استجابة لصدى البلد.. "القابضة لمياه الشرب" تعلن توصيل الصرف الصحي لصاحب شكوى بسوهاج

مبطلات الوضوء .. ما يخص الرجال والنساء والمتزوجين

لأول مرة.. لقطات تجسسية لـ «فورد موستنج الكابريوليه» موديل 2023

رئيس وزراء بلجيكا يشيد بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي في مكافحة الفكر المتطرف

الأعلى للجامعات: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لدعم الكليات في مواجهة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سحب رخصة طارق حامد.. دهس وتهشيم واطلاق رصاص اشهر حوادث ومخالفات لاعبي كرة القدم

تطويل الرموش في ثلاثة أيام فقط ..أكتشفي سر دموع العين

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

فيديو

حق الكد والسعاية.. مبروك عطية يكشف مفاجأة عن ميراث المرأة|فيديو

عايشنا مشاعر حب.. هدية طفلين لروح ريان المغربي

فيديو جراف.. ماذا قالت بشرى عن فيلمها الجديد ومحمد رمضان

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ