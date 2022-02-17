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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"المهندسين" تفتتح مقرا جديدا بأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا.. تفاصيل

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

وقع المهندس محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين، ممثلا عن هيئة مكتب النقابة، بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، وتضمن تقديم جميع الدورات التدريبية لطلبة الأكاديمية من خلال المحاضرين المعتمدين لدى نقابة المهندسين. 

وافتتح “ناصر”، مقرا لتقديم الخدمات النقابية للمهندسين داخل الأكاديمية، مشيرا إلي أن المقر يعتبر نموذجا تجريبيا؛ تمهيدا لتعميم ذلك على جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة؛ للتيسير علي المهندسين المتواجدين داخل هذه الجامعات والخريجين أيضا.

ولفت إلى أن نقابة المهندسين لديها مركزا لتقديم الخدمات داخل جامعة القاهرة، مشيرا إلي أن الإدارات المعنية بنقابة المهندسين تقوم بجهد كبير لتيسير تقديم الخدمات المختلفة للمهندسين علي رأسها إدارة الخدمات النقابية وإدارة التدريب وإدارة العلاقات العامة.

وقدم أمين الصندوق الشكر لمديري هذه الإدارات تقديرا لجهودهم. 

وخلال الزيارة شهد أمين الصندوق عددا من مشروعات خريجي كلية الهندسة بالأكاديمية.

فيما أشارت الدكتورة مني البسيوني عميد الأكاديمية إلي أن كلية الهندسة بالأكاديمية الحديثة تشمل أقساما منها مدني وعمارة وميكانيكا وكمبيوتر واتصالات، مثمنة وجود مقر خدمي للمهندسين داخل الكلية كونه يقدم الخدمة ميسرة لعدد كبير من المهندسين سواء من أعضاء هيئة التدريس او الخريجين الجدد.

تم توقيع البروتوكول وافتتاح المقر بحضور الدكتور معتز طلبة عضو المجلس الأعلى للنقابة ورئيس الشعبة المعمارية.

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