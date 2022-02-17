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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تشارك في بطولة العالم للكونغ فو بـ 6 لاعبين

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى، مشاركة مصر في بطولة العالم للكونغ فو التي تقام في روسيا خلال الفترة من 22 إلى 28 فبراير الجاري بواقع 6 لاعبين يمثلون الفراعنة في تلك المنافسات.

وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا مع شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للوشوو كونغ فو، لبحث ترتيبات مشاركة نادي اتحاد المنزلة الرياضي ممثل المنتخب الوطني للكونغ فو في بطولة العالم للكونغ فو التي تقام في روسيا الأسبوع المقبل حيث يعد الفريق الوحيد على مستوى مصر الممثل لها في هذه البطولة.

وحضر الاجتماع الكابتن شريف مصطفي رئيس الاتحاد المصري والافريقي للكونغ فو ، والمحاسب علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والكابتن نصر ابراهيم مدرب فريق اتحاد المنزله للكونغ فو.

وقال محافظ الدقهلية : نوفر كل الدعم والتقدير لأبطال مصر في مهمتهم الوطنية، وننتظر منكم أن ترفعه راية مصر عالية خفاقة في المحافل الرياضية الدولية وأن تعود إلي ارض الوطن حاملين راية النصر والفخر والعزة لمصرنا الحبيبة.

وأكد المحافظ على أن الدقهلية دائما ما يخرج منها العظماء في كافة المجالات الدينية والسياسية والثقافية والرياضية الذين سجلوا اسم مصر بحروف من نور في سجل التاريخ فهي عاصمة مصر الطبية ومحافظة المبدعين.

من جانبه أشاد الكابتن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للوشوو كونغ فو، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، باللاعبين المشاركين في بطولة العالم ممثلين مصر في البطولة متمنيا لهم كامل التوفيق.

وخلال المباحثات التي عقدت في ديوان محافظة الدقهلية أشاد شريف مصطفى بالدعم الرياضي الذي يوفره المحافظ لأبناء اللعبة وغيرها من الرياضيات المختلفة والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الرياضه والرياضيين وتشجيع الشباب في المشاركة في كافة الأنشطة والألعاب الرياضية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم من أجل رفع راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية.

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بطولة العالم للكونغ فو الاتحاد المصري للووشو كونغ فو وزارة الشباب والرياضة شريف مصطفى محافظة الدقهلية

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