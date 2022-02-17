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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"غرفة الإسكندرية" تناقش دعم التحول الرقمي والتسويق للشركات الناشئة

اجتماع بغرفة الإسكندرية
اجتماع بغرفة الإسكندرية

نظمت الغرفة التجارية المصرية في الاسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع الأكاديمية الاقتصادية للتدريب والاستشارات المالية، ملتقى لمناقشة "دعم التحول الرقمي والتسويق للشركات الناشئة".

وأدار المتلقى  نبيل بدوي مستشار "غرفة الإسكندرية" لشؤون الصناعات وريادة الأعمال، موضحًا في بداية كلمته أن حجم التسويق الإلكتروني يتضاعف في الأونة الأخيرة، ويعد التسويق الإلكتروني ملاذ أمن للوضع الحالي، ولا بد على الشركات أن تبدأ في التسويق الإلكتروني لمشروعاتها.

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وأشار إلى ان الهدف من ملتقى "دعم التحول الرقمي والتسويق للشركات الناشئة"، هو التوعية بأهمية التسويق الإلكتروني وذلك لزيادة حجم العمل به في مصر.

من جانبه أكد الدكتور محمد الغباري الرئيس التنفيذي للأكاديمية الاقتصادية للتدريب والاستشارات المالية أن أي تغيير في الأحداث العالمية يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي كان له تأثير كبير في تحول الاستثمار إلى شكل مختلف، ولذلك من الضروري مواكبة التطورات وبأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن التحول الرقمي يوفر فرص ضخمة للشركات على مختلف الجوانب من أهمها، تطوير التقنيات والبنى الأساسية الداعمة لمشاريع التحول والمعززة لشبكات الاتصال والمطورة لها.

وأكد أن القيادة السياسية مدركة أهمية التحول الرقمي، ولذلك الجمهورية الجديدة تنطلق نحول عالم التحول الرقمي، فمصر في الوقت الحالي تبني قدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال وتضع أسس مجتمع المعرفة.

وأشار إلى أن تطوير الأداء الحكومي رقميًا يتم من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة للوثائق الحكومية، وتنفيذ وحدات التحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية.

في نفس السياق أوضح الدكتور محمود البشبيشي مدرس مساعد بقسم التسويق بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن هناك نوعين من التسويق، هما التسويق التقليدي والتسويق الإلكتروني، والهدف الأساسي من التسويق أيًا كان نوعه، هو زيادة الوعي بالعلامة التجارية وزيادة الحصة السوقية وزيادة عمليات البيع.

وتحدث خلال كلمته عن مزايا وعيوب كلًا من التسويق الإلكتروني والتقليدي، والفرق بينهما، مؤكدًا أن التسويق الإلكتروني هو الأكثر استخدامًا في الوقت الحالي، كما أنه الأقل تكلفة.

كما أشار إلى أنواع التسويق الإلكتروني وكيفية الاستفادة منهم في التسويق للمنتجات والخدمات المختلفة، وأهمية الواقع الافتراضي ودوره في المستقبل كنوع من أنواع التسويق الإلكتروني.

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