تعاون قديم ومكثف.. رئيس السنغال: تقارب تاريخي وجغرافي بين أوروبا وإفريقيا

قال ماكي سال رئيس السنغال ورئيس الاتحاد الإفريقي، إنه متواجد في القمة بروح الصداقة والاخلاص والامانة للشراكة مع أوروبا، مضيفا:" نعي العلاقات التي تربط بين أوروبا وإفريقيا".

وأضاف ماكي سال في كلمته في قمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والأوروبي ، :" بين أفريقيا واوروبا هناك تاريخ وتقارب جغرافي وهمزة الوصل هو البحر الأبيض المتوسط، وتجمعنا علاقات ثقافية واجتماعية مع أوروبا ".

وتابع ماكي سال:" هناك تعاون قديم العهد ومكثف بين أوروبا وإفريقيا وهذا ما يؤسس ويشكل السمة الخاصة للعلاقات المشتركة".

وأكمل ماكي سال:" اتحدث عن تحدي السلام والأمن والهشاشة والضعف التي يعاني منها بعض الدول ، واتحدث عن الاحتباس الحراري وفرص الاقتصاد الرقمي واتحدث عن تدفقات الهجرة غير القانونية أثر الجائحة الصحية".

ولفت ماكي سال:" إفريقيا تشهد اليوم تحول جذري وتغيرت إفريقيا كثيرا بالرغم من بعض التعثر ، وقضية الديمقراطية تتقدم في إفريقيا".