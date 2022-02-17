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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعاون قديم ومكثف.. رئيس السنغال: تقارب تاريخي وجغرافي بين أوروبا وإفريقيا

رئيس السنغال
رئيس السنغال

قال ماكي سال رئيس السنغال ورئيس الاتحاد الإفريقي، إنه متواجد في القمة بروح الصداقة والاخلاص والامانة للشراكة مع أوروبا، مضيفا:" نعي العلاقات التي تربط بين أوروبا وإفريقيا".

 

وأضاف ماكي سال في كلمته في  قمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والأوروبي ، :" بين أفريقيا واوروبا هناك تاريخ وتقارب جغرافي وهمزة الوصل هو البحر الأبيض المتوسط، وتجمعنا علاقات ثقافية  واجتماعية مع أوروبا ".

 

وتابع ماكي سال:" هناك تعاون قديم العهد ومكثف بين أوروبا وإفريقيا  وهذا ما يؤسس ويشكل السمة الخاصة للعلاقات المشتركة".

 

وأكمل ماكي سال:" اتحدث عن تحدي السلام والأمن والهشاشة والضعف التي يعاني منها  بعض الدول ، واتحدث عن الاحتباس الحراري  وفرص الاقتصاد الرقمي  واتحدث عن تدفقات الهجرة غير القانونية أثر الجائحة الصحية".

 

ولفت ماكي سال:" إفريقيا تشهد اليوم تحول جذري وتغيرت إفريقيا كثيرا بالرغم من  بعض التعثر ، وقضية الديمقراطية تتقدم في إفريقيا".

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