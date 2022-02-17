رئيس الاتحاد الأفريقي لـ أوروبا: عليكم دعم الاستثمار في القارة السمراء

الأمن والسلم..

قال ماكي سال رئيس السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي، إنه علينا أن نبحث إمكانية التعاون مع أوروبا خاص في مجال السلم والأمن ومكافحة الإرهاب.



وأضاف ماكي سال في كلمته في قمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والأوروبي ، :" نود أن نتعاون مع أوروبا لجذب المزيد من الاستثمارات في أفريقيا ".

وتابع ماكي سال:" المخاطر في أفريقيا تقدر بنسبة أعلى من المخاطر الحقيقية وبالتالي هذا يقلل من إمكانية استقطاب الاستثمارات ويعرقل الاقتصادات في أفريقيا".

وأكمل ماكي سال:" يجب دعم الاستثمار في أفريقيا لتوفير العديد من فرص العمل، وتحتاج أفريقيا إلى شركة تقوم على الأولويات والقيم المشتركة دون إملاءات من الخارج ".



