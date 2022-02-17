رئيس زراعة البرلمان عن مواجهة الدولة لتعديات الأرض الزراعية: حماية للأمن الغذائي

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة مواجهة التعدي على الأرض الزراعية، للحفاظ عليها، معلنا تأييده لخطوات الدولة تجاه ذلك الملف الهام، خاصة وانه تم الاعتداء على مساحات كبيرة من الأرض الزراعية عقب أحداث ثورة ٢٥ يناير.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم أثناء الجولة التفقدية بمصنع السكر بكوم امبو و التى يقوم بها وفد أعضاء لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة أسوان وبحضور المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى.
وشدد الحصرى على أهمية توعية المواطن بخطورة تلك الظاهرة، وفى نفس الوقت يجب على الحكومة زيادة مساحة الكردونات في الدلتا والمحافظات الزراعية التي ليس لها ظهير صحراوى، حتى يكون هناك توازن.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحفاظ على الأرض الزراعية يستهدف الحفاظ على الثروة الزراعية لمصر وتأمين أمنها الغذائي الذى يعد جزء من أمنها القومى.
ومن جانبه قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،: يوجد بمصر حاليا إرادة سياسية للإصلاح والتغيير، مشيرا الى ان القطاع الزراعى بمصر يتمتع بمقومات النجاح، لاسيما وأننا ننتج نحو ٥٠ في المائة من احتياجاتنا ونستورد ال ٥٠ في المائة الأخرى.
وأضاف ملك، كلنا شهود على ما يقوم به الرئيس السيسى من جهود كبيرة، حيث يعمل على اتجاهين وهما التوسع الافقى من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعى الجديدة، بملايين الأفدنة، وكذلك التوسع الرأسى من خلال البحوث الزراعية وإنتاج التقاوى الجديدة وبعض الزراعات الخاصة بالصوب الزراعية.
وأشار الى انه كان يوجد خلل في إدارة المنظومة، ولدينا مشكلة بالفعل في الارشاد الزراعى ولكن الدولة تسير على الطريق الصحيح للنجاح.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بإعادة هيكلة بعض الشركات في قطاع الزراعة
وأكد ان محافظة أسوان، تمثل ثروة صناعية وتعدينية وزراعية، وتحتاج الى إعادة اكتشاف من جديد حتى يرى المواطن الخير فيهامن جديد.
ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.