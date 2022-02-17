هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن هيثم شعبان، تشكيل الفريق لمواجهة المصري في الخامسة والنصف مساء اليوم بملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة للدوري.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - سيف تقا - علاء عطا

خط الوسط: محمد إبراهيم - ونفول كوابينا - كوامي بونسو - بلال سعيداني

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

عامر عامر - محمود البدري - عبد الله محمود - محمود نبيل - شريف دابو - محمد توني - محمد حسن - إيفانز منساه - مصطفى ميسي