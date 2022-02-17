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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كريم صبري: عملية تكميم المعدة من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن.. فيديو

دكتور كريم صبري،
دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة، و تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، خلاف نصف ساعة.

وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة ، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تكميم المعدة من الممكن أن تجرى بعد الـ11 عامًا، خاصة أن التكميم لا تؤثر على الامتصاص، ولا تحتاج إلى أي متابعة بعد إجراء العملية.

 

وتابع كريم صبري، أن التكميم تتخلص من هرمون الجوع بنسبة تصل لـ80%، وتزيد الشبع، وتعالج السكر الحديث ، ومن العمليات الفعالة في علاج انقطاع النفس أثناء النوم، نتيجة تراكم الدهون في الحلق.

واشار  أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس إلى أن هناك إمكانية للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد إجراء التكميم في وقت قصير للغاية، ويتم الخروج من المستشفى بعد 12 ساعة من إجراء العملية،  مشيرًا إلى أن عملية التكميم تجرى من خلال فتحات صغيرة، وهذا يقلل من العشور بأي نوع من الألم بعد إجراء العملية .

 

عملية تكميم المعدة انقاص الوزن جامعة عين شمس المستشفى أمراض

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