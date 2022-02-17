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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن 4 قرى ساعتين ونصف لمدة 4 أيام بمركز بني سويف

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار عن 4 قرى بمركز بني سويف، من يوم الأثنين حتى الخميس الأسبوع المقبل، اعتبارًا من الساعة8.30  صباحا حتى الساعة 11 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات

 

وبحسب بيان القطاع فقد تقرر قطع الكهرباء عن قرية سنور يوم الاثنين 21 فبراير ، ويوم الثلاثاء 22فبراير عن قرية منشأة عاصم، ويوم الأربعاء 23 فبراير عن الكوم  الأحمر، ويوم الخميس 24 فبراير  عن قرية بني عفان

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية،التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 

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