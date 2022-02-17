الإنتاج الحربى: تأسيس شركة لتصنيع مكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز لسد الفجوة الاستيرادية

شهد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى، مراسم توقيع اتفاقية لتأسيس شركة لتصنيع مكونات مجموعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي «المضغوط / المسال»، وذلك بالتعاون بين كل من «الهيئة القومية للإنتاج الحربى، و شركة المعصرة للصناعات الهندسية، مصنع 45 الحربى، وشركة لاندى رينزو الإيطالية».

جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى وبحضور سفير إيطاليا لدى مصر ميشيل كواروني ورؤساء مجالس إدارات الشركات «غازتك – الغاز الطبيعى للسيارات – طاقة القابضة» وكذلك ممثلو وكالة التجارة الإيطالية.

توطين أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة

يأتى هذا التوقيع فى إطار سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى وهي الانفتاح الذي يهدف للتعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، كما يأتى هذا التوقيع فى إطار الخطوات التي اتخذتها وزارة الإنتاج الحربى فى دعم خطة وإستراتيجية الدولة فى التحول للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ومنها الغاز الطبيعى حيث تعمل الوزارة فى الوقت الحالى على تحويل عدد (2262) أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة للتحويل والعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.

وقام بتوقيع الاتفاقية المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس عبد المنعم هنداوي رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية «مصنع 45 الحربي» والمهندس كريستيانو موسى الرئيس التنفيذي لشركة لاندى رينزو الإيطالية.

الاعتماد على الصناعة الوطنية

كما رحب المهندس محمد أحمد مرسى، بالسفير الإيطالى وكافة الحضور، حيث أكد وزير الإنتاج الحربى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار العمل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية خاصة من خلال التنسيق بين كافة الوزارات ومؤسسات الدولة ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين، وذلك بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية، لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة جميع القطاعات التنموية.

وأشار وزير الإنتاج الحربى، إلى أن توقيع هذه الاتفاقية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركة «مصنع 45 الحربى» و«لاندى رينزو» الإيطالية يهدف إلى التعاون بين الأطراف الثلاثة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإقامة وتشغيل مجمع صناعي لإنتاج وتصنيع وتجميع مجموعات الغاز الطبيعي المضغوط لسوق السيارات «مركبات الركاب ثنائية الوقود، محركات الديزل ثنائية الأشواط، المقطورات المتوسطة والثقيلة بجميع أنواعها وأحجامها»، وتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل إلى الغاز الطبيعي المضغوط أو المسال.

مصر كرست جهودها خلال السنوات السبع الماضية لتعزيز مكانتها كأرض للفرص الإستثمارية

وأكد وزير الإنتاج الحربى، على أن التحديات الكبرى التي نتجت عن جائحة كورونا أثرت على مختلف القطاعات الصناعية والاقتصاديات العالمية كما أثرت على الأسعار إلا أن مصر كرست جهودها خلال السنوات السبع الماضية لتعزيز مكانتها كأرض للفرص، من خلال عملٍ متفانٍ من قبل الحكومة خلال تلك السنوات لإنجاز إصلاحات اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى انتهاء الدولة من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تم إطلاقه في عام 2016 فضلا عن إطلاق الحكومة البرنامج الوطنيّ للإصلاحات الهيكلية بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

تشجيع الإستثمار في مصر مع عدد من الشركات الإيطالية

وبدوره أشار سفير إيطاليا لدى مصر ميشيل كوارون، بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الإستثمار في مصر والعلاقات المتميزة التي تربط مصر وإيطاليا، مؤكدًا على تطويرها خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن رغبته في توطيد هذه العلاقات من خلال تشجيع عدد كبير من الشركات الإيطالية على الاستثمار في مصر.

ولفت سفير إيطاليا لدى مصر، إلى أن المناخ الاستثماري في مصر خلال هذه الفترة هو مناخ جاذب، مشدداً علي أن مصر من الأسواق الواعدة على مستوي العالم لجذب وزيادة الاستثمارات بها ما يجعل مصر مركزًا للانطلاق لأسواق أفريقيا والعالم.

تحويل السيارات العاملة بالبنزين والسولار للعمل بالغاز الطبيعى

فيما أوضح المهندس كريستيانو موسى الرئيس التنفيذي لشركة لاندى رينزو الإيطالية أن شركته تتمتع بخبرة كبيرة في مجال تصميم وإنتاج أجزاء ومكونات وأنظمة تحويل السيارات والمركبات المختلفة العاملة بالبنزين والسولار للعمل بالغاز الطبيعى، وكذلك أنشطة ضغط الغاز الخاصة بالسيارات العاملة بالغاز الطبيعي، فضلا عن خبرتها المتراكمة من جراء شراكتها مع شركة SAFE&CEC SRL في تصميم وهندسة وتصنيع ضواغط الغاز وتطبيقاته.

تأسيس شركة لتصنيع مكونات مجموعات تحويل السيارات للعمل بالغاز

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