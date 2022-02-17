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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. إذاعة الحلقة الثانية من "الدوم" وانطلاق منافسات المتسابقين

الدوم
الدوم

يستأنف برنامج "الدوم" حلقاته اليوم و غدا على قناة ON لتبدأ منافسات المتسابقين في أكبر البرامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب المصرية في التمثيل و الغناء و التقديم التلفزيونى.

 

 ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة  أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة. 

يسرا وعمرو يوسف وحميد الشاعري بلجنة تحكيم برنامج الدوم

اكتشاف المواهب.. يسرا تروج لمشاركتها في برنامج الدوم الليلة

و على سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي.

 

 وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

 

يعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.

الدوم نجوى ابراهيم عمرو مصطفى لميس الحديدي يسرا عمرو يوسف

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