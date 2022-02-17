المغربية أسما لزرق تطرح كليب "حالي اتلخبط"

طرحت الفنانة لمغربية اسما لزرق اغنية جديدة بعنوان "حالي اتلخبط" حيث صورتها بطريقة الفيديو كليب في تعاون هو التاسع مع المخرج جميل جميل المغازي .

وأكد المخرج جميل جميل المغازي من جانبه انه حاول إظهار اسما لزرق بلون جديد يحمل المرح والبهجة على عكس الألوان السابقة التي قدمتها معه.

اسما لزرق



والجديد بالذكر ان اغنية "حالي اتلخبط" من كلمات محمد البوغه وألحان شريف اسماعيل وتوزيع طارق عبدالجابر.

كما ظهرت اسما بأحدث الكليب بأداء تمثيلي مميز ليؤكد المخرج جميل جميل المغازي على تطور اسما لزرق كممثلة بشكل كبير.

اسما لزرق

والجديد بالذكر ان اسما لزرق والمخرج جميل جميل المغازي قدما تسعة تعاونات غنائية منذ بدايتها الفنية بمصر ومن أشهر هذه الاغنيات هي "حل عني"، "امشي"، "خايف" و "العشم" إلى جانب تعاون جديد يجمعهما خلال الفترة المقبلة بعد الأغنية الجديدة "حالي اتلخبط"