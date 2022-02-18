قصواء الخلالي: الحطيئة هجا الجميع حتى نفسه وأمه وزوجته

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الحُطيئة كان شاعرا غريبا ومختلفا ومتفردا لأنه كان من أكثر الشعراء هجاءً في التاريخ العربي، حتى قيل بأنه الشاعر الهجاء، حيث قام بهجاء الجميع وحتى نفسه وأمه وزوجته.

وأضافت الخلالي خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC: "الحُطيئة كان أحد شعراء العصر الجاهلي وعاصر الإسلام، ولم يُذكر له الكثير له مع النبي محمد صلى الله علهي وسلم، لكن يروى أنه التقى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وذلك بسبب أن أحد الصحابة اشتكى من الحطيئة هجاه".

وتابعت الإعلامية: "وفي هذا الموقف كان هناك رد فعل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحدث بعض الأشياء التي لم تؤكد لكنها تروى، حيث أخذ عمرًا على الحطيئة عهدا لئلا يهجو أحدا بعد ذلك وألا يخوض في أعراض الناس وألا يذم الناس بعد ذلك وقيل إنه منحه 3 آلاف درهم في هذا التوقيت حتى يكف لسانه عن الناس".

وأوضحت: "فسر الكثير من الناس أسباب أنه أصبح يهجو الجميع ويسير في الطرقات مهاجما كل من يقابله، وقيل إن هذا الرجل تعرض للكثير من القهر والظلم في حياته وكان فقيرا وقبيح الخِلقة وغير ذلك من الأمور التي كان يصف نفسه ويصفها الآخرون بها".

