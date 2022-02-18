عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي: الحطيئة هجا الجميع حتى نفسه وأمه وزوجته

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الحُطيئة كان شاعرا غريبا ومختلفا ومتفردا لأنه كان من أكثر الشعراء هجاءً في التاريخ العربي، حتى قيل بأنه الشاعر الهجاء، حيث قام بهجاء الجميع وحتى نفسه وأمه وزوجته.

وأضافت الخلالي خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC: "الحُطيئة كان أحد شعراء العصر الجاهلي وعاصر الإسلام، ولم يُذكر له الكثير له مع النبي محمد صلى الله علهي وسلم، لكن يروى أنه التقى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وذلك بسبب أن أحد الصحابة اشتكى من الحطيئة هجاه".

وتابعت الإعلامية: "وفي هذا الموقف كان هناك  رد فعل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحدث بعض الأشياء التي لم تؤكد لكنها تروى، حيث أخذ عمرًا على الحطيئة عهدا لئلا يهجو أحدا بعد ذلك وألا يخوض في أعراض الناس وألا يذم الناس بعد ذلك وقيل إنه منحه 3 آلاف درهم في هذا التوقيت حتى يكف لسانه عن الناس".

وأوضحت: "فسر الكثير من الناس أسباب أنه أصبح يهجو الجميع ويسير في الطرقات مهاجما كل من يقابله، وقيل إن هذا الرجل تعرض للكثير من القهر والظلم في حياته وكان فقيرا وقبيح الخِلقة وغير ذلك من الأمور التي كان يصف نفسه ويصفها الآخرون بها".
 

الإعلامية قصواء الخلالي شعراء العصر الجاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت والأمن يكشف ملابسات القضية

ترشيحاتنا

كلاكيت تاني مرة.. صلاح وماني وجها لوجه.. من ينتصر ويكتب التاريخ في كأس العالم

أخبار العالم| جريمة بشعة.. مقتل مصري بساطور في الكويت وبايدن يحذر من غزو روسي وشيك لأوكرانيا

بلمسات جيف كونز الفنية.. إطلالة مميزة لـ بي إم دبليو 8 |صور

من سيريلانكا وزيمبابوي.. حضور قوي للفلكلور الأجنبي بمهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون

الأهلي والهلال.. موسيماني على أعتاب إنجاز تاريخي في السودان

الطقس الأحمر يفتح أبواب لندن.. ظاهرة نادرة تضرب المدينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

فيديو

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

بعد سحب رخصة سيارة طارق حامد..دهس وتهشيم وإطلاق رصاص أشهر أزمات اللاعبين..فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ