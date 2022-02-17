حمدي بتشان يطرح يا ليل يا أبو الليالي .. فيديو

طرح المطرب حمدي بتشان أغنيته الجديدة “ يا ليل يا أبو الليالي” ، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية يا ليل يا أبو الليالي من كلمات وليد رياض وألحان تامر حجاج وتوزيع موسيقي أشرف البرنس وإنتاج محمد بتشان.

وكشف الملحن حسن إش إش، السر وراء تسمية الفنان الشعبي "حمدي بتشان"، موضحًا أنه في هذا الوقت الأغاني الهندية كانت منتشرة بشكل كبير، وبعدها قرر اختيار شاب من منطقة «باب الشعرية» يعني أغنية شعبية بطريقة ولحن هندي وانطبقت المواصفات على "حمدي بتشان".

وأكد «إش إش» خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «سي بي سي» أنه هو من أطلق علي المطرب الشعبي حمدي لقب «بتشان»، مشيرًا إلى أن حمدي لديه ملامح من المواطنين اليابانيين والهنود.