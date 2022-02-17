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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يلتقي رئيس وزراء إسبانيا على هامش القمة الأوروبية الإفريقية

صدى البلد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، وذلك على هامش انعقاد القمة الأوروبية الافريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل".

وناقش الرئيس السيسي عدة نقاط مع رئيس وزراء إسبانيا والمتعلقة بتعاون البلدين في حوار على هامش القمة الأوروبية الأفريقية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي  التقى اليوم ايضا مع كيرياكوس ميتسو تاكيس، رئيس وزراء اليونان، بحضور سامح فهمي وزير الخارجية ، وذلك على هامش انعقاد القمة الاوروبية الافريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

من جانبه؛ أكد رئيس الوزراء اليوناني خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مرحباً بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية، ومعرباً عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.


وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، كما تناولت المباحثات عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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