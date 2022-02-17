بتتهم أمهاتنا ليه |مصطفى بكري يناشد الأعلى للإعلام بمحاسبة مذيع.. تفاصيل

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، أحد الإعلاميين بعد تصريحه الأخير، بأن السيدات خلال فترة السبعينيات كانوا يرتدين المايوه، معلقا “انت عايز تعملها فتنة في البلد، أنا بطالب المجلس الاعلى للإعلام يتدخل”.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن “انا امى من ساعة لما جيت في الدنيا لحد ما مماتت بتلبس الأسود”.

وتابع مصطفى بكري، أن “ في الترعة مفيش مايوهات ليه بتطلق الاتهامات على امهاتنا ليه تعمل فتنة البلد وليه تخلى مواقع التواصل الاجتماعي تتكلم في الموضوع ده بتلك الطريقة”.

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن “المفروض نتكلم عن قضايا البلد وناسنا غلابة والرئيس كرم صعيدية كانت ترتدى زي رجالى عشان تربي أولادها”.

وأكد مصطفى بكري،"انت عايز ايه من البلد انت وغيرك كفاية تشكيك بالمجتمع كفاية تحريض الفئات على بعضها والمفروض المجلس الأعلى للاعلام يجيبك ويحقق معاك فى هذا الموضوع".

